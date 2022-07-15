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Анонсирована первая встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Президент Алиев анонсировал первую встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Фото: Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал первую встречу главы МИД республики с его коллегой из Армении. Об этом он заявил на совещании, посвященном итогам первого полугодия, передает ТАСС.

Глава государства выразил надежду на то, что встреча министров будет результативной.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна, главы МИД встретятся в Тбилиси.

Ранее стало известно, что Армения предложила Азербайджану начать консультации на уровне глав МИД о мирном соглашении.

В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. В результате началась война, которая завершилась лишь в 1994 году после заключения перемирия.

В сентябре 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом вспыхнули бои, которые продолжались несколько недель. По их итогам Баку вернул себе часть утраченных территорий.

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Алевтина Запольская
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