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Армения предложила Азербайджану начать консультации по мирному соглашению

Армения предложила Азербайджану начать консультации о мирном соглашении на уровне глав МИД

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Армения предложила Азербайджану начать консультации на уровне глав МИД о мирном соглашении, но так и не получила ответа от республики. Об этом в интервью радиостанции «Свобода» (внесена Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Вопреки заявлениям президента Азербайджана [Ильхама Алиева], Армения не только не отвергла, но и положительно отреагировала на предложение о переговорах по мирному соглашению. В то же время мы предложили Азербайджану начать консультации между министрами иностранных дел по мирному соглашению, но пока не получили ответа. Республика Армения подтверждает готовность начать консультации по мирному соглашению», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что искусственное затягивание нормализации армяно-азербайджанских отношений вредит процессу и таит риски. Он отметил, что Баку и Еревану следует оставить конфликт в прошлом, а сторонам теперь необходимо выполнять достигнутые договоренности.

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Алевтина Запольская
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