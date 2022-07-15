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Боррель заверил Украину в финансовой и военной поддержке со стороны ЕС

Глава дипломатии ЕС Боррель заверил Украину в финансовой и военной поддержке со стороны ЕС

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в разговоре с премьером Украины Денисом Шмыгалем заверил Киев в продолжении военной и финансовой поддержки со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом пишет РИА Новости.

Состоялся углубленный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и еврокомиссаром (по вопросам расширения и политики соседства ЕС — прим. «Ленты.ру») Оливером Вархели. Мы обсудили наши постоянные усилия по поддержке Украины… Я заверил его в непоколебимой военной и финансовой поддержке ЕС, — заявил Боррель.

Ранее помощник госсекретаря по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам Тодд Робинсон заявил, что США будут с Киевом «до конца» и хотят, чтобы все об этом знали. По словам дипломата, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен уверены, что помогать Украине — в интересах Вашингтона.

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Марина Совина
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