Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Один из лидеров тяжелой промышленности России отметил юбилей

Всю свою историю предприятие остается одним из лидеров российской тяжелой промышленности

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В 2022 году Челябинский кузнечно-прессовый завод отмечает 80 лет со дня основания. Всю свою историю предприятие остается одним из лидеров российской тяжелой промышленности.

История ЧКПЗ началась в 1942 году, когда завод имени Сталина перевезли в столицу Южного Урала. Через полгода предприятие заработало в полную силу, обеспечивая фронт необходимой продукцией. Бойцам Красной Армии уходили автомобильные колеса, тракторные и авиационные поковки.

В настоящее время ЧКПЗ производит широкую линейку металлопродукции, прицепов, и колес, реализует планы по расширению производства и импортозамещению. В 2023 году ЧКПЗ запустит производство подшипников для железнодорожных вагонов.

Раньше такие производили лишь 3 предприятия в России, и то с участием шведских и американских компаний. Кузнечно-прессовый завод станет единственным изготовителем полностью российской продукции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
ЕС смягчит санкции против России
Трое гражданских пострадали под мощным обстрелом в Донецке
Ведущий канала «Россия 1» отреагировал на данные о своей смерти в «Википедии»
Раскрыта стоимость аренды квартиры в доме-коммуне в центре Москвы
В фото Ирины Шейк с оливье разглядели поддержку спецоперации на Украине
Россиянам объяснили влияние укрепления рубля на стоимость туров за рубеж
Оценены шансы возвращения Меркель в политику при отставке Шольца
Оставшегося без клуба Дзюбу обвинили в любви к деньгам
В Токио обеспокоились ростом военной активности России и КНР вблизи Японии
В России впервые показали артефакты арктической экспедиции XIX века
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.