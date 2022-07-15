Один из лидеров тяжелой промышленности России отметил юбилей

Всю свою историю предприятие остается одним из лидеров российской тяжелой промышленности

В 2022 году Челябинский кузнечно-прессовый завод отмечает 80 лет со дня основания. Всю свою историю предприятие остается одним из лидеров российской тяжелой промышленности.

История ЧКПЗ началась в 1942 году, когда завод имени Сталина перевезли в столицу Южного Урала. Через полгода предприятие заработало в полную силу, обеспечивая фронт необходимой продукцией. Бойцам Красной Армии уходили автомобильные колеса, тракторные и авиационные поковки.

В настоящее время ЧКПЗ производит широкую линейку металлопродукции, прицепов, и колес, реализует планы по расширению производства и импортозамещению. В 2023 году ЧКПЗ запустит производство подшипников для железнодорожных вагонов.

Раньше такие производили лишь 3 предприятия в России, и то с участием шведских и американских компаний. Кузнечно-прессовый завод станет единственным изготовителем полностью российской продукции.

