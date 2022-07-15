Додон предсказал Молдавии массовые протесты

Бывший президент Молдавии Додон предсказал массовые антиправительственные протесты осенью

В Молдавии неизбежны массовые антиправительственные протесты уже осенью текущего года из-за накопившихся экономических и социальных проблем. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, сообщает РИА Новости.

По его словам, наиболее острыми проблемами для молдаван стали высокие тарифы на газ, другие энергоресурсы, а также продукты питания. Он подчеркнул, что руководству страны не стоит рассчитывать на помощь европейских стран для их разрешения.

«В Европе сейчас начнутся свои проблемы. А молдавское руководство ждет тотальный провал. С учетом того, что в бюджете страны огромный дефицит, начнутся задержки по пенсиям и зарплатам уже в октябре-ноябре, и люди выйдут на протесты», — предсказал Додон.

Он добавил, что не верит в способность правящей партии «Действие и солидарность» удержаться у власти при таком сценарии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала граждан готовиться к тяжелой зиме и утеплять дома. Она допустила, что из-за напряженной внешнеполитической ситуации Россия может «отключить всех» от поставок энергоносителей. В связи с этим политик попросила граждан позаботиться о теплоизоляции своих жилищ.