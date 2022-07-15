Трое гражданских пострадали под мощным обстрелом в Донецке

Штаб теробороны ДНР сообщил о ранении троих гражданских при массированном ударе по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку, пострадали как минимум три человека. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

По данным командования, снаряды упали на Кировский район города, повредив жилые дома и автомобили. На местном газопроводе начался пожар.

Среди пострадавших под мощными ударами — двое мужчин и одна женщина. Их состояние пока не уточняется, число раненых может возрасти.

Накануне, 14 июля, стало известно, что украинские военные обстреляли автостанцию в Ворошиловском районе Донецка. По данным Штаба теробороны, в результате атаки погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения.

Как заверил глава ДНР Денис Пушилин, огонь велся из американских 155-миллиметровых гаубиц M777.