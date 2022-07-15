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Канцлера Германии обвинили в ошибках на миллиарды евро

RND: ошибки Олафа Шольца стоят Германии убытков на миллиарды евро

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, ранее занимавший пост министра финансов, совершил ошибки в финансовой политике, которые стоят стране убытков на миллиарды евро, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов.

По данным издания, Шольц, как и занимавший ранее пост главы Минфина Вольфганг Шойбле исходили из политики выпуска облигаций, привязанных к уровню инфляции. Риски роста цен при том оказались недооцененными, и теперь государству потребуются более серьезные суммы для обслуживания долга.

Расходы по процентам в 2023 году в результате, по подсчетам, должны вырасти почти в два раза — с 16 почти до 30 миллиардов евро. В структуре долга ФРГ доля облигаций с привязкой к инфляции составляет около 5 процентов, однако расходы на выплаты по ним достигают четверти от общей суммы, необходимой на обслуживание госдолга.

В июне инфляция в Германии составила 8,2 процента в годовом выражении, по-прежнему оставаясь на высоком для страны уровне. Тем не менее, по сравнению с маем рост цен удалось усмирить за счет мер правительства по оказанию поддержки наиболее пострадавшим от роста цен. Принятые меры не относились к инструментам денежно-кредитной политики и включали в себя снижение акцизов на топливо и внедрение скидок на проезд в общественном транспорте.

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Платон Щукин
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