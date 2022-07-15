Россияне раскрыли обстановку с прохождением границы через погранпункты Финляндии

«Фонтанка.ру»: россиян начали пропускать на территорию Финляндии через границу

Пограничники на границе с Финляндией начали пропускать россиян на территорию европейской страны. О том, как обстоят дела с прохождением границы, туристы раскрыли «Фонтанке.ру».

По словам путешественников, они спокойно выехали за пределы страны через многосторонний автомобильный погранпункт «Брусничное» в Выборгском районе Ленинградской области. При этом отмечается, что никаких дополнительных оснований для выезда за пределы родины от них не потребовалось.

Как стало известно, шлагбаум подняли в 11 часов утра по московскому времени, когда появилось официальное постановление премьер-министра России Михаила Мишустина. Согласно этому документу, в России отменяются все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года.

Ранее туристы жаловались, что, несмотря на распоряжение правительства, силовики отказывались их пропускать, передает радиостанция «Говорит Москва». К тому моменту распоряжение российских властей от 15 июля 2022 года еще не было опубликовано.

Ранее стало известно, что правительство России признало утратившими силу акты и отдельные положения актов, касающиеся временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу.