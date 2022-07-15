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Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия отменила все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года. Соответствующий документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Указанные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, отменяются с 15 июля. Отмечается, что российская сухопутная граница была полностью закрыта до августа 2020 года.

В марте Роспотребнадзор принял решение о смягчении правил въезда по суше для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и россиян. Жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России не должны были предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе.

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Марина Совина
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