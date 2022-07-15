Грузчик московского аэропорта украл из чемоданов пассажиров 21 миллион рублей

35-летний грузчик Шереметьево украл из двух чемоданов пассажиров 21 миллион рублей

Грузчик столичного аэропорта Шереметьево украл из багажа пассажиров 21 миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

35-летний мужчина во время загрузки багажа на рейс Москва — Бишкек решил проверить его содержимое. Так, в одном чемодане он нашел 10 миллионов рублей, в другом — еще 11 миллионов. Грузчик присвоил деньги из двух сумок себе.

Подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в июле в сети появилось видео, как грузчики в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве выпотрошили чемоданы пассажиров и копались в их личных вещах. Сообщалось, что в авиагавани разрешили утилизацию невостребованного багажа или его продажу с аукциона в случае, если его не забрали в течение 90 дней. Тем не менее, как стало известно, среди старых сумок были и чемоданы, которые, судя по биркам с датой, потерялись недавно.