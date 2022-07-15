Академик рассказал о сгоревшем при обстреле Белого дома в 1993 году законе о ВИЧ

Академик Покровский рассказал, что первый в РФ закон о ВИЧ сгорел в Белом доме в 1993 году

В 1993 году при обстреле Белого дома в Москве сгорел первый в России законопроект о ВИЧ. Процесс восстановления документа занял около двух лет. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал академик Российской академии наук (РАН), специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

По словам академика, писать закон начали в 1992 году. После событий 1993-го его фактически пришлось переписывать заново. «Тогда не было компьютеров, поэтому нам пришлось собирать сохранившиеся фрагменты текста и его восстанавливать. К 1995 году нам удалось это сделать», — отметил Покровский.

Наша идея была направлена на защиту прав ВИЧ-инфицированных: бесплатное лечение, запрет на увольнение с работы в связи с ВИЧ-инфекцией. Это был передовой закон для тех времен, и он существует в России и до сих пор, почти в неизменном виде. Я не могу сказать, что в 90-е совсем ничего не делалось для людей с положительным статусом, но нам хотелось закрепить все законодательно Вадим Покровский академик РАН

Необходимость разработки закона именно в то время объясняется ростом заболеваемости, который пришелся на начало 1990-х годов, «когда ВИЧ попал в среду наркопотребителей», подчеркнул академик Покровский.

«После распада СССР число наркоманов в стране резко возросло: рубль стал конвертируемой валютой, и ввозить наркотики стало экономически выгодно. (...) Рыночная экономика оказалась прекрасным трамплином для масштабирования этого рынка, а также легким способом заработать деньги», — объяснил он.

Штурм Белого дома начался утром 4 октября 1993 года. Стрельба по баррикадам и окнам парламента велась из крупнокалиберных пулеметов и танков. В результате загорелись 12-й и 13-й этажи здания. По официальным данным, за день были убиты 74 человека, еще 172 ранены. Пожар практически полностью уничтожил этажи с 12-го по 20-й — это около 30 процентов здания Белого дома.