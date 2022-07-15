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Бывший премьер Эстонии назвала Россию единственным врагом

Бывший премьер-министр Эстонии Каллас назвала Россию единственным врагом страны

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Эстония имеет множество друзей и союзников по всему миру, а ее единственным настоящим врагом является Россия. Об этом заявила бывший премьер-министр республики Кая Каллас, пишет РИА Новости.

Свое мнение политик высказала, выступая перед парламентом, в пятницу, 15 июля. Она назвала Таллин признанным и уважаемым партнером на международной арене, и подчеркнула, что граждане «могут гордиться этим».

«У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад», — объявила Каллас.

Она добавила, что в последние месяцы Москва внесла существенный вклад в рост цен на энергоносители, рассчитывая «внести нестабильность в общество».

Каллас занимала должность главы правительства Эстонии до пятницы, 15 июля. В этот день она официально сложила с себя полномочия, вместе с ней в отставку ушел кабинет министров. При этом она заверила, что намерена вновь побороться за свой пост после парламентских выборов и создания коалиции.

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Алевтина Запольская
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