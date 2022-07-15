Солдат НАТО заподозрили в стрельбе из западного оружия на Украине

Капитан первого ранга Ераносян: из HIMARS на Украине стреляют военные НАТО

Переданными США Украине реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS управляют военнослужащие из США и Великобритании. Об этом порталу «Украина.ру» заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Он прокомментировал утверждение западных союзников Киева из блока НАТО, что они обучают бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я на 250 процентов уверен, что стрельбой из HIMARS и перезарядкой картриджей на шесть ракет занимаются американцы и англичане», — сказал эксперт, указав, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов.

Ераносян предположил, что операторами систем являются военнослужащие морской пехоты США, получившие опыт в ходе иракской кампании.

14 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США помогли Киеву в использовании HIMARS для атак и ударов по мирному населению Донбасса. «Вооруженные формирования Украины повсеместно применили HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что страны НАТО и Европейского союза (ЕС) планируют ужесточить контроль за поставленным в Киев вооружением из-за опасений в его попадании на черный рынок в Европе. Отмечается, что западным странам неизвестно, куда направляется поставляемое ими оружие после пересечения украинской границы.