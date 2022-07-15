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Назван размер скидки при продаже «вторички» в условиях низкого спроса в Москве

Размер скидки при продаже жилья при низком спросе в Москве составил до 30 процентов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Из-за низкого спроса на вторичное жилье в Москве тем, кому необходимо срочно его продать, приходится делать скидки размером до 30 процентов, чтобы сделка состоялась. Об этом сообщил риелтор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

В условиях низкого спроса на вторичную недвижимость застройщики также сталкиваются с негативными последствиями, так как те, кто хотят избавиться от «вторички», как правило, после этого рассчитывают приобрести для себя более новый и качественный объект. При этом застройщики не имеют возможности остановить продажи из-за наличия ежемесячных прямых затрат.

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Спрос на вторичную недвижимость в Москве снижается пять месяцев подряд. В июне 2022 года относительно мая динамика составила 1,73 процента. По сравнению с прошлым годом интерес к столичной «вторичке» упал на 15,46 процента. Среди способов увеличения спроса на вторичном рынке Летенков назвал повышение заработной платы граждан, например, бюджетников, а также снижение ипотечных ставок до шести-семи процентов.

Во втором квартале 2022 года средняя стоимость квартиры на вторичном рынке снизилась в 40 городах России. По данным «Мира квартир», сильнее всего объекты подешевели в Краснодаре — цены упали на 11,4 процента.

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