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Названы города с подешевевшей «вторичкой»

«Мир квартир»: квартиры на вторичном рынке подешевели в 40 городах России

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Во втором квартале 2022 года средняя стоимость квартиры на вторичном рынке снизилась в 40 городах России. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир», сообщает «Российская газета».

Больше всего лоты подешевели в Краснодаре — цены снизились на 11,4 процента. Ниже в списке расположился Сочи с динамикой в 11,1 процента. Топ-3 списка замкнул Санкт-Петербург, где квартиры подешевели на 10,4 процента. Снижение также зафиксировали в Хабаровске (на 8,1 процента), Нижнем Новгороде (6,3 процента), Казани (6,2 процента), Новосибирске (5 процентов), Красноярске (4,6 процента), Москве (4,6 процента) и Екатеринбурге (4,4 процента).

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Однако в некоторых городах заметили подорожание квартир. Больше всего средняя цена выросла в Ставрополе — на 5,8 процента. Ниже в списке расположились Архангельск и Рязань, где «вторичка» подорожала на 5,6 процента и 4,8 процента соответственно. Цены также поднялись в Тольятти (на 4,4 процента), Саранске (3,9 процента), Волжском (3,5 процента), Смоленске (2,8 процента), Нижнем Тагиле (2,7 процента), Волгограде (2,4 процента) и Владикавказе (2,3 процента).

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что во втором квартале 2022 года сильнее всего квартиры в новостройках подешевели в Подольске и Люберцах, где средняя цена квадратного метра снизилась на 4,2 процента и 3,3 процента соответственно.

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