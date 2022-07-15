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Оззи Осборн решил избавиться от особняка в Лос-Анджелесе

Рок-музыкант Оззи Осборн выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 18 миллионов долларов

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Основатель группы Black Sabbath, британский рок-музыкант Оззи Осборн решил избавиться от своего особняка в Лос-Анджелесе. Вместе в женой Шэрон они выставили на продажу жилье, расположенное в районе Хэнкок-парк, пишет Mansion Global.

Отмечается, что супруги приобрели недвижимость в 2012 году за 12 миллионов долларов (699,3 миллиона рублей), а продать особняк новому владельцу планируют за 18 миллионов долларов (более одного миллиарда рублей).

Дом в средиземноморском стиле был построен в 1929 году — с того времени в нем сохранились дверные проемы и украшающие камины резные детали. Площадь особняка — более одной тысячи квадратных метров. Внутри располагаются рабочий кабинет, кухня, столовая, а также обеденная зона на открытом воздухе. В главной спальне есть две ванные комнаты и столько же гардеробных. На втором этаже находятся четыре дополнительные спальни с санузлами. Отмечается, что над гаражом имеется комната для гостей.

Одной из особенностей жилья является домашний кинотеатр с отделкой из красного бархата. Над камином в этом помещении расположена доска, где мелом оставили автографы голливудские актеры и друзья семьи Осборн. На территории поместья разбит сад, а также есть бассейн, покрытый мозаичной плиткой ручной работы.

Ранее в Лос-Анджелесе выставили на продажу дом, который принадлежал покойному актеру Уилли Гарсону, известному по роли в сериале «Секс в большом городе». Особняк находится в районе Вэлли-Виллидж и обойдется новому владельцу почти в 1,7 миллиона долларов (более 108,6 миллиона рублей). Гарсон владел им с 2005 года, когда купил его более чем за миллион долларов. В 2011 году дом перешел в собственность траста, зарегистрированного на имя актера.

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Нина Ташевская
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