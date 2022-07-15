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Умер гитарист группы «‎Пелагея» Павел Дешура

Гитарист группы «‎Пелагея» Павел Дешура умер после борьбы с хроническим заболеванием
Павел Дешура

Павел Дешура. Кадр: Гитарный клуб / YouTube

Скончался гитарист, композитор и бэк-вокалист группы «‎Пелагея» Павел Дешура. Об этом сообщила основательница и солистка коллектива Пелагея Телегина на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Дешура умер после борьбы с хроническим заболеванием. Другие подробности не приводятся.

В связи со смертью музыканта концерт коллектива в Зеленом театре ВДНХ 5 августа 2022 года был отменен.

Дешура играл в группе «Пелагея» с момента ее основания. Он был автором музыки и аранжировщиком песен группы. Артист также несколько раз становился победителем престижных конкурсов исполнителей на классической гитаре.

Ранее стало известно о смерти известного армянского кинопродюсера Армена Григоряна.

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