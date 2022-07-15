В Переславле пройдет фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России»

В Переславле пройдет XXI фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России»

В Переславле-Залесском Ярославской области с 22 по 24 июля пройдет XXI фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на правительство региона.

На мероприятии будут организованы свободные и продолжительные полеты над городом, привязные подъемы, а также развлекательная программа с музыкой, анимацией, выставкой, ярмаркой и уличной едой.

Гости фестиваля смогут увидеть общий старт и лично полетать на аэростате.

Ранее сообщалось, что в Дагестане с 3 по 10 июля состоялся Кубок России по парапланеризму. В нем приняли участие более 80 спортсменов из разных регионов России. Пилотам предстояло преодолеть около 100 километров за один летный день.