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Киев призвали смириться с потерей Запорожской области

Глава ВГА Запорожской области Рогов заявил, что регион навсегда потерян для Украины

Фото: РИА Новости

Киев должен смириться с невозможностью вернуть Запорожскую область. К этому призвал глава администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима», — заявил Рогов. Он подчеркнул, что для области самым главным событием станет будущее объединение с Россией.

По его словам, различные социологические опросы подтверждают, что большинство населения региона выступают за то, чтобы Запорожская области стала неотъемлемой частью России. «Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах — формирование избирательных комиссий», — добавил он.

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Алевтина Запольская
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