В МИД Британии заявили о проверке сообщения о смерти британского наемника

В МИД Британии заявили о проверке сообщения о смерти британского наемника Пола Ури в ДНР

Министерство иностранных дел Великобритании проверяет информацию о смерти британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Sky News.

«Представитель канцелярии премьера Британии заявил, что МИД "срочно проверяет" сообщения, добавив, что "наши мысли с его семьей и друзьями», — передает телеканал.

Семья погибшего узнала о случившемся от представителей британского министерства. «Мать скончавшегося наемника Линда Ури заявила, что она "абсолютно потрясена" произошедшим», — рассказали Sky News.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти в плену британского наемника Пола Ури, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины. Она назвала основной причиной смерти хронические болезни. Мужчина, по словам омбудсмена, имел сразу несколько хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый сахарный диабет, медицинскую помощь ему оказывали в Донецке. Она отметила, что перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.