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В ДНР сообщили о смерти британского наемника в плену

Омбудсмен ДНР Морозова заявила о смерти пленного британского наемника Ури от болезней
Дарья Морозова

Дарья Морозова. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Британский наемник Пол Ури, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины, умер в плену в Донецкой народной республике. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала основной причиной смерти хронические болезни, сообщает Донецкое агентство новостей.

Подданный Соединенного Королевства оказался в плену в апреле при попытке прорыва через блокпост донецких военных. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) Ури руководил операциями и обучал рекрутов. Также отмечается, что до событий на Украине он участвовал в боевых действиях в Афганистане, Ираке и Ливии.

Морозова заявила, что ДНР уведомила международные организации, а также официальных представителей Великобритании о пленении Ури. Информация по его просьбе также была передана в иностранные СМИ.

Мужчина, по словам омбудсмена, имел сразу несколько хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый сахарный диабет, медицинскую помощь ему оказывали в Донецке. Она отметила, что перед смертью, которая наступила 10 июля, мужчина находился в крайне подавленном состоянии из-за нежелания Лондона заниматься его освобождением.

Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Международного комитета Красного Креста

Дарья Морозовауполномоченная по правам человека в ДНР

Наемников стало меньше

Ранее заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, стало меньше. За последние три недели их число сократилось с 3221 до 2741 человека.

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«Чтобы сохранить свои жизни, им следовало бы немедленно вернуться домой. В противном случае они либо будут уничтожены, либо преданы суду», — заявил дипломат.

Снижение числа иностранцев в украинской армии также отмечал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, «наемники чувствуют себя здесь особо уязвимыми, потому что вооруженные формирования Украины не принимают их в полной мере».

Данные о сокращении числа наемников подтвердили в Министерстве обороны России. Всего, по данным ведомства, на стороне ВСУ воевали 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и возвращения домой, сейчас их число составляет 2741.

Смертный приговор

9 июня суд в ДНР приговорил к смертной казни трех иностранных наемников: 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Брагима Саадуна. Всех троих обвинили наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц. Защитники осужденных обжаловали приговор.

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12 июля Народный совет ДНР отменил мораторий на смертную казнь. По словам Пушилина, наемников расстреляют, если суд отклонит поданные ими апелляции.

При этом конкретную дату казни иностранцев лидер ДНР назвать не смог, сославшись на то, что этого закон не предусматривает. «То есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями», — заявил Пушилин.

Он также подчеркнул, что решение не подлежит огласке и не будет публичным.

Внимание из-за рубежа

По словам Пушилина, власти ДНР не получали никаких обращений из-за рубежа о судьбе приговоренных к казни иностранных наемников.

Как отметил посол России в Великобритании Андрей Келин, британские власти уже обращались по поводу своих граждан, но только не к ДНР, а к России.

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«Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — сказал он.

По его словам, Лондон возлагает ответственность за судьбы осужденных наемников на Москву, но российская сторона перенаправляла их к ДНР.

При этом американские власти уже выразили желание обменять своих наемников Александера Дрюке и Энди Хьюина, взятых в плен под Харьковом. В Госдепе заявили, что находятся в контакте с «украинскими и российскими властями», но дело осложняется тем, что американцы находятся на территории ДНР, которую США не признает, а потому там нет американского дипломатического присутствия.

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