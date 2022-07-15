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Кремль опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе

Пресс-секретарь Песков заявил, что отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка Дмитрия Рогозина с поста гендиректора «Роскосмоса» не связана с какими-либо претензиями к его работе, позже он получит новую должность. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Рогозин своевременно получит новое назначение, о чем в Кремле сообщат дополнительно.

15 июля стало известно, что Рогозин покинул должность главы «Роскосмоса». Генеральным директором госкорпорации стал Юрий Борисов, который занимал в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

Президент России Владимир Путин назначил Рогозина руководителем «Роскосмоса» в мае 2018 года. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства, отвечая за оборонно-промышленный комплекс.

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Сергей Истомин
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