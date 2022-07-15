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Сбер зафиксировал снижение DDoS-атак на него

Зампред правления Сбера Кузнецов сообщил о снижении DDoS-атак на банк в июне и начале июля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сбербанк фиксирует снижение DDoS-атак на него в июне и начале июля. Об этом журналистам сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на пресс-конференции, приуроченной к пресс-показу фонтана в Дербенте.

«В отношении Сбера мы отмечаем снижение активности в июне и начале июля по направлению DDoS-атак», — заявил он, отметив, что Сбербанк непрерывно подвергался кибератакам, которые за весь указанный период были отражены в автоматическом режиме.

«Сейчас мы фиксируем в общем в отношении Сбера снижение, в отношении других компаний этого не происходит: DDoS-атаки продолжаются», — подчеркнул Кузнецов.

В то же время зампред правления банка указал на то, что мошенничество в России после почти полной приостановки в феврале текущего года на месяц-полтора вновь стало хоть и медленно, но расти. Сбербанк ожидает постепенный рост телефонного мошенничества в стране в будущем, отметил Кузнецов.

Он пояснил, что мошенники используют любую возможность обмана граждан. В частности, недавно злоумышленники активизировались на фоне информации о распродаже товаров шведской IKEA перед закрытием в России. В соцсетях и мессенджерах мошенники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в оформлении заказа. Жертва присылает мошеннику ссылку с реального сайта на товары, которые хочет купить. В ответ злоумышленник отправляет ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена «скидка от работника». На самом деле это фишинговый сайт, который копирует дизайн официального ресурса магазина. В результате жертва проходит по ссылке, вводит реквизиты совей банковской карты и теряет средства, предупредил Кузнецов.

Ранее Станислав Кузнецов говорил, что противостояния киберугрозам необходимо создать правила, стандарты и профессиональные подходы по управлению кибербезопасностью. Он пояснил, что компании, которые имеют возможность создавать собственную инфраструктуру защиты в формате центров киберзащиты, или SOC (Security Operation Center) со своими центрами защиты, должны существовать во всех крупных компаниях либо в отраслях экономики России. Те компании, которые не имеют такой возможности, имеют возможность идти в аутсорсинг, такой сервис приобретать, рекомендовал он.

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Марина Совина
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