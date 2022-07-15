Продюсер «Клиники» задержан по обвинению в сексуальном насилии

Продюсер сериала «Клиника» Эрик Вайнберг задержан по обвинению в сексуальном насилии

Американского продюсера и сценариста Эрика Вайнберга, известного по работе над сериалом «Клиника», арестовали в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Independent.

Вайнберг задержан по обвинению в серии изнасилований. По версии следователей, мужчина выслеживал женщин в продуктовых магазинах, кафе и других общественных местах и приглашал на фотосессии к себе домой. На съемках Вайнберг принуждал их к сексу.

Утверждается, что преступления были совершены продюсером в период с 2012 по 2019 год. Жертвам Вайнберга, как отметили в полиции, было от 20 до 30 лет. Известно, что одна из девушек обвинила кинодеятеля в изнасиловании, другие — в домогательствах.

Сейчас Вайнберг находится под стражей под залог в 3,23 миллиона долларов.

Вайнберг работал над выпуском более 100 эпизодов ситкома «Клиника», начиная с 2002 года. Он был пять раз номинирован на премию «Эмми» в составе коллектива авторов сериала. Вайнберг также был сценаристом шоу «Блудливая Калифорния», «Долина смерти», «Неполиткорректно» и мультсериала «Американский папаша».

Ранее стало известно, что прокуратура в США пересмотрит дело режиссера Романа Полански об изнасиловании 13-летней девочки.