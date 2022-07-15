В российском детском лагере сирот кормили просроченными продуктами

В детском лагере в Ярославской области сирот кормили просроченными продуктами

В одном из лагерей в Ярославской области сирот кормили просроченными продуктами. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам детей Михаил Крупин, передает портал 76.ru.

Он пояснил, что нарушения удалось выявить в рамках внеплановой проверки. По сведениям Крупина, сотрудники российского лагеря готовили для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, пищу не в соответствии с цикличным меню.

«В ходе проверки выявлены грубые нарушения при организации питания в лагере, где отдыхают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения: выдача готовой пищевой продукции производится без отбора суточных проб», — сказал ярославский омбудсмен.

Точного названия лагеря Крупин указывать не стал. Однако пояснил, что еще несколько региональных учреждений не входят в реестр организации отдыха детей.

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