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Авиапассажирка влюбилась в соседа из-за медлительности в распутывании наушников

Американка влюбилась в соседа спустя шесть часов полета, несмотря на первое впечатление

Фото: unsplash

Авиапассажирка, летевшая из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, влюбилась в соседа спустя шесть часов полета, несмотря на то, что вначале он произвел на нее неприятное впечатление. Об этом сообщает The Mirror.

По сведениям издания, Кристина Бертон (Krystina Burton) и Габриэль Солберг (Gabriel Solberg) увидели друг друга ранним утром еще в здании аэропорта имени Джона Кеннеди. Американка рассказала, что он «довольно бесцеремонно бросил свою сумку и плюхнулся рядом с ней».

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Впоследствии выяснилось, что в самолете они будут сидеть на соседних креслах. Узнав об этом, девушка попыталась как можно быстрее надеть наушники, чтобы избежать разговоров с незнакомцем. Однако провода девайса распутывались очень медленно, и Солберг начал с ней разговаривать.

В результате попутчики проболтали весь полет. По словам влюбленных, за шесть часов они обсудили многие темы: работу, любовь к путешествиям, вопросы религии и смысла жизни.

Приземлившись в Лос-Анджелесе, Габриэль предложил соседке продолжить общение и встретиться на том же месте через неделю. По словам мужчины, выйдя из терминала, он написал брату, что «встретил девушку своей мечты». После этого американцы начали встречаться, их роман длится уже четыре года.

Ранее турист раскрыл способ лететь без соседей в ряду и прослыл в сети гением. По его словам, необходимо смотреть попутчикам в глаза и «приветственно» похлопывать по соседнему месту, как бы приглашая занять свободное кресло.

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Ксения Жарова
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