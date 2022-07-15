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Под брендами «Чайка» и «Волга-21» в России задумали продавать мачете и трусы

Автозавод «ГАЗ» подал заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Волга-21»

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Автомобильный завод «ГАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Волга-21». Об этом стало известно агентству «Москва».

Среди прочего, под этими брендами задумали продавать шубы, мачете, трусы, грелки, амулеты, сапоги, коврики для занятий йогой, товары для младенцев и домашних животных, школьные принадлежности, а также пиво. Уточняется, что товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг, также сообщается, что они будут объемными.

Результаты недавнего исследования аналитического центра университета «Синергия» показали, что на фоне массового ухода с рынка иностранных компаний более 80 процентов россиян поддерживают идею возрождения советских брендов. Речь идет в том числе о таких брендах, как «Москвич», «Волга» и «Победа» (автомобили), а также «Орск» (холодильники) и «Кама» (велосипеды).

Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г. Плеханова Ольга Рыкалина объяснила, что подобное рвение не обязательно говорит о том, что люди хотят вернуться во времена, похожие на СССР. «Человеку вообще хочется быть, конечно же, уверенным в завтрашнем дне. Что у него завтра будет то, что есть у него сегодня, что у него есть будущее», — прокомментировала она.

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Платон Щукин
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