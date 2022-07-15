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На Украине подтвердили гибель бойца ВСУ при ракетном ударе по Виннице

На Украине сообщили о гибели военного ВСУ Пузыренко при ударе по Дому офицеров в Виннице

Фото: Alexey Furman / Getty Images

В Бердичеве Житомирской области Украины подтвердили гибель военнослужащего при ударе российских ракет по Дому офицеров в Виннице. Некролог, посвященный 40-летнему Константину Пузыренко, появился на сайте городского совета.

«В Бердичев 10-летний Костик попал с распадом Советского Союза — в 1992 году, когда отец военный переехал сюда вместе с семьей из Латвии. Учился во 2-й гимназии, далее — служил в армии, после которой решил продолжить путь военного и отцовское дело. Окончил военный вуз, позже — академию», — говорится на сайте. Там же уточняется, что мужчина принимал участие в специальной военной операции на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Telegram-канал «Военный Осведомитель» обратил внимание на фотографию Пузыренко — на ней он изображен в военной форме. Судя по характерным петлицам, убитый служил в рядах Военно-воздушных сил (ВВС) Украины.

14 июля Министерство обороны России сообщило, что российские военные ракетами морского базирования «Калибр» нанесли удар по Дому офицеров в Виннице. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в доме проходило совещание представителей командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными поставщиками, в ходе которого обсуждался вопрос передачи Киеву военной техники.

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Варвара Кошечкина
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