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Мать стрелявшего в Абэ передала свыше 720 тысяч долларов религиозной организации

Kyodo: мать застрелившего Абэ пожертвовала свыше 720 тысяч долларов «Церкви объединения»
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Wang Zhao / Pool / Reuters

Мать 41-летнего Тэцуи Ямагами, застрелившего бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, пожертвовала религиозной организации «Церковь объединения» более 100 миллионов йен (свыше 720 тысяч долларов по текущему курсу). Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дядю Ямагами.

По его словам, мать задержанного вступила в организацию в 1991 году. В общей сложности в качестве пожертвований она направила «Церкви объединения» 720 тысяч долларов. При этом сама организация утверждает, что вернула женщине половину данной суммы, и настаивает, что какие-либо записи о перечислениях на оставшиеся 360 тысяч долларов отсутствуют.

Сам Ямагами заявлял, что в результате пожертвований его матери семья обанкротилась. По его мнению, экс-премьер Японии имел отношение к данной организации.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено во время предвыборного митинга 8 июля. Врачи пытались спасти ему жизнь на протяжении нескольких часов, однако безуспешно.

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Марина Совина
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