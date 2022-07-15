В российском городе заметили рекламу с призывом вступить в ЧВК Вагнера

В Екатеринбурге заметили рекламу с призывом вступить в ЧВК Вагнера

В Екатеринбурге заметили рекламу с призывом вступить в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера. Фотографию баннера публикует в своем Telegram-канале российский блогер Сергей Колясников.

Уточняется, что речь идет про улицу Блюхера — там был вывешен баннер, на котором изображены трое солдат, с надписью: «Оркестр "W" ждет тебя». Также там приводится номер организации и адрес сайта. На портале ЧВК предлагается «вписать свое имя в историю боевой славы». Помимо этого, там говорится, что «оркестру нужны музыканты на Украине».

По данным 66.RU, такие же рекламные щиты с призывами есть в Уралмаше и на Пермском тракте города.

Ранее в июле появились данные об отборе и подготовке бойцов ЧВК Вагнера для боев на Украине. Уточнялось, что желающие отправиться в республику для боевых действий в составе ЧВК должны заполнить специальные формы для обратной связи, пройти учебную программу и определенное тестирование. Также стало известно о зарплате бойцов ЧВК Вагнера на Украине.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.