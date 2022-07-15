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Россиянам раскроют секреты счастья в «турбулентные времена»

Хедлайнерами лектория VK Fest от «Знания» станут актер Бурунов и психолог Лабковский

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Посетителей самого масштабного open-air текущего лета VK Fest ждет традиционный для фестиваля лекторий, организованный совместно с российским обществом «Знание». Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Его хедлайнерами станут знаменитые актеры, ученые, публицисты, олимпийские чемпионы, руководители бизнеса, диджитал-художники и многие другие.

В частности, психолог Михаил Лабковский расскажет посетителям о концепции счастливой жизни в «турбулентные времена» и ответит на вопросы аудитории. Актер Сергей Бурунов поделится секретами мастерства, поговорит об этапах профессионального становления артиста и необходимости «четвертой стены» и соцсетей, а его коллега Сергей Безруков порассуждает на тему репертуарного театра в эпоху развития цифровых технологий. В свою очередь писатель Александр Цыпкин и актер Сергей Гармаш проведут «БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, а ведущий Николай Дроздов раскроет секрет культовой программы «В мире животных» и с научной точки зрения объяснит вирусную популярность кошек и собак в интернете.

Также в лектории пройдет дискуссия «Любовь, химия и влечение глазами науки», посвященная любви с точки зрения физиологии и критического мышления, и «Олимпийский лед», на которой гости вместе с заслуженными мастерами спорта поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте. В беседах примут участие олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова, а также серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова. Модераторами дискуссий со спортсменами выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Кроме того, посетителей ждет дискуссия о ведении бизнеса во времена пандемии и международных ограничений — ценным опытом преодоления трудностей поделятся гуру отечественного предпринимательства, в том числе генеральный директор World Class Николай Прянишников, сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков, основатель сервиса аренды электросамокатов Whоosh Дмитрий Чуйко и другие российские бизнесмены.

VK Fest в текущем году пройдет сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи).

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Варвара Кошечкина
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