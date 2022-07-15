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В ЛНР сообщили о задержании разведчиков под Соледаром

НМ ЛНР сообщила о задержании разведчиков-корректировщиков во Владимировке под Соледаром

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о задержании разведчиков во Владимировке под Соледаром, передает РИА Новости.

«Разведчики замаскировались под мирных жителей, якобы они тут живут. Выяснилось, что это разведчики-корректировщики», — сказал военнослужащий НМ.

Он уточнил, что мужчина и женщина собирали информацию о жителях, поддерживающих Россию. Помимо этого, они занимались видеосъемкой вооружения и техники войск республики, а также корректировали огонь артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подчеркивается, что у задержанных обнаружены документы, которые подтверждают их принадлежность к армии ВСУ. В настоящее время разведчики дают признательные показания.

Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Соледаре ВСУ расстреливают население за пророссийские взгляды. Он также добавил, что подобные случаи зафиксированы в ЛНР, где украинские военные расстреливали жителей и совершали над ними насильственные действия.

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Алевтина Запольская
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