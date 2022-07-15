В ЛНР сообщили о расстрелах за пророссийские взгляды в Соледаре

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что в Соледаре ВСУ расстреливают за пророссийские взгляды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают жителей Соледара за пророссийские взгляды. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Местное население [Соледара] уже прозвало эти группы "зондеркоманда", поскольку есть данные, что местное население они [бойцы ВСУ] вывозят и расстреливают», — данные об этом офицеру предоставила разведка ЛНР.

Марочко заявил, что разведка также имеет информацию о подобных случаях в ЛНР, а именно в Рубежном и Севередонецке, где украинские военные расстреливали жителей и совершали над ними насильственные действия. «Характерные отметины были в голове, в затылочной области, с завязанными руками трупы мы находили повсеместно», — заключил он.

Ранее офицер заявил, что командование ВСУ приняло решение начать отступление из Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Он указал, что украинские военные стали постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта.