В ЛНР сообщили о расстрелах за пророссийские взгляды в Соледаре
Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают жителей Соледара за пророссийские взгляды. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Местное население [Соледара] уже прозвало эти группы "зондеркоманда", поскольку есть данные, что местное население они [бойцы ВСУ] вывозят и расстреливают», — данные об этом офицеру предоставила разведка ЛНР.
Марочко заявил, что разведка также имеет информацию о подобных случаях в ЛНР, а именно в Рубежном и Севередонецке, где украинские военные расстреливали жителей и совершали над ними насильственные действия. «Характерные отметины были в голове, в затылочной области, с завязанными руками трупы мы находили повсеместно», — заключил он.
Ранее офицер заявил, что командование ВСУ приняло решение начать отступление из Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Он указал, что украинские военные стали постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта.