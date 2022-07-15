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В ЛНР сообщили о расстрелах за пророссийские взгляды в Соледаре

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что в Соледаре ВСУ расстреливают за пророссийские взгляды

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают жителей Соледара за пророссийские взгляды. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Местное население [Соледара] уже прозвало эти группы "зондеркоманда", поскольку есть данные, что местное население они [бойцы ВСУ] вывозят и расстреливают», — данные об этом офицеру предоставила разведка ЛНР.

Марочко заявил, что разведка также имеет информацию о подобных случаях в ЛНР, а именно в Рубежном и Севередонецке, где украинские военные расстреливали жителей и совершали над ними насильственные действия. «Характерные отметины были в голове, в затылочной области, с завязанными руками трупы мы находили повсеместно», — заключил он.

Ранее офицер заявил, что командование ВСУ приняло решение начать отступление из Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Он указал, что украинские военные стали постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта.

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Алевтина Запольская
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