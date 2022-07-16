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Бывший украинский военный рассказал об обстреле ВСУ своих же людей

Бывший украинский военный рассказал, что ВСУ обстреляли из танков колонну своих же людей

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бывший военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как колонну, в которой он находился, обстреляли из танков свои же люди. Его слова приводит RT.

«Потом они сказали: "Мы попутали. Мы думали, что без флагов это русские уже зашли". Они полностью положили всю колонну, из наших осталось человек 30, техники единиц шесть или семь. Было техники единиц 25, людей — 200», — поделился бывший военный.

Собеседник издания сообщил, что сам сдался российским военным. После того как его историю проверили, его отпустили под подписку.

Ранее сообщалось, что экипаж танка Т-72 ВСУ атаковал собственных военнослужащих из группы территориальной обороны. Отмечалось, что командир Т-72 ошибочно принял свои же подразделения за российских военнослужащих и поэтому открыл по ним огонь из 120-миллиметровой пушки.

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Алина Гончарова
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