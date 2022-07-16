Бывший украинский военный рассказал об обстреле ВСУ своих же людей

Бывший украинский военный рассказал, что ВСУ обстреляли из танков колонну своих же людей

Бывший военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как колонну, в которой он находился, обстреляли из танков свои же люди. Его слова приводит RT.

«Потом они сказали: "Мы попутали. Мы думали, что без флагов это русские уже зашли". Они полностью положили всю колонну, из наших осталось человек 30, техники единиц шесть или семь. Было техники единиц 25, людей — 200», — поделился бывший военный.

Собеседник издания сообщил, что сам сдался российским военным. После того как его историю проверили, его отпустили под подписку.

Ранее сообщалось, что экипаж танка Т-72 ВСУ атаковал собственных военнослужащих из группы территориальной обороны. Отмечалось, что командир Т-72 ошибочно принял свои же подразделения за российских военнослужащих и поэтому открыл по ним огонь из 120-миллиметровой пушки.