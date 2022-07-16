Британское правительство забеспокоилось из-за сильной жары

Sky News: комитет правительства Британии Cobra провел второе заседание из-за сильной жары

В правительстве Великобритании провели экстренное заседание из-за сильной жары в стране. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Комитет правительства Британии Cobra организовал уже вторую встречу из-за погоды в стране. В пятницу, 15 июля, метеорологическая служба объявила на понедельник и вторник следующей недели (18 и 19 июля) красный уровень опасности из-за жары. Это первый подобный случай в Великобритании. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха может превысить 40 градусов, предыдущий рекорд составляет 38,7 градуса.

Четвертый уровень опасности, установленный британским агентством по здравоохранению Британии (UKHSA), означает, что мощность или продолжительность тепловой волны способна вызвать болезни или привести к летальному исходу даже здоровых граждан, которые не входят в группы риска.

Представитель Даунинг-стрит добавил, что 18-19 июля железнодорожные перевозки в стране ограничат на некоторых участках сети, «чтобы избежать какого-либо потенциального ущерба». На эти дни также могут остановить деятельность школ в южной части Британии.

Ранее, 15 июля, в Британии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за жары. Экстремальную температуру в стране объясняют изменением климата.