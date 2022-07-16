США отказались от санкций против Индии за покупку российских С-400

Haber7: США отказались от санкций против Индии за покупку российских ЗРК С-400

Палата представителей конгресса США одобрила поправку, которая освобождает Индию от санкций после закупок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об сообщает турецкое издание Haber7.

Такое решение Соединенных Штатов разозлило Турцию, против которой американской стороной были введены ограничения в подобных же обстоятельствах, пишет автор. Также из-за рестрикций Анкару исключили из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

«Отказ вводить санкции против Индии еще раз подтверждает, что санкции CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. — прим. «Ленты.ру») против Турции никогда не были связаны с С-400», — пишет издание

Отмечается, что главная цель американских санкций заключалась в желании Вашингтона «усмирить Турцию и подчинить ее нацбезопасность по своему усмотрению».

Ранее TRT Haber, сообщило, что закупка Турцией второй партии российского зенитного ракетного комплекса С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня.

В декабре 2021 года газета Sabah написала, что в Турции представят новые разработки в рамках проектов систем ПВО в 2022 году, которые смогут заменить российские С-400 и американские Patriot.