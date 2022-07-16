Глава МВД России поставил будущим полицейским задачи по борьбе с преступностью

Колокольцев поставил задачи в борьбе с криминалом выпускникам Московского университета МВД

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев на Красной площади в Москве вручил дипломы о высшем образовании 900 выпускникам Московского университета МВД России имени Кикотя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На торжественном мероприятии глава МВД определил задачи в борьбе с преступностью будущим полицейским. Колокольцев указал, что они приступают к работе в крайне ответственный для Отечества период. Среди приоритетов — неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан, недопущение террористических и экстремистских преступлений и борьба с коррупцией.

Глава МВД напомнил молодым сотрудникам, что по их отношению к делу россияне будут оценивать деятельность ведомства в целом. Он призвал выпускников сохранять верность присяге и быть образцом служения Родине.