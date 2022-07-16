Пушков прекрек череду отставок и кризисов в Европе

Сенатор Пушков предрек Европе череду отставок и политических кризисов

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что европейские страны столкнутся с чередой отставок и политических кризисов. Соответствующим прогнозом он поделился в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, такой сценарий возможен из-за недовольства граждан, интересы которых правительства не в состоянии защитить.

«Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран», — пояснил член Совфеда.

Накануне пользователи Twitter из Германии потребовали отставки федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Таким образом они отреагировали на статью газеты Bild о том, что в стране повысят налог на выбросы углекислого газа.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил о желании подать в отставку в связи с развалом правящей коалиции. Однако президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку премьера и попросил его обратиться к парламенту с оценкой ситуации после распада коалиции. В тот же день об отставке сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту в 2019 году, заявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии.