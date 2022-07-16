В Совете Федерации заявили о провале антироссийского плана США на Востоке

Сенатор Ковитиди заявила о провале планов США заставить Восток играть против России

Планы США добиться от Ближнего Востока противостояния с Россией провалились. Об этом РИА Новости заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, попытки американского лидера Джо Байдена заставить арабский мир играть по своим правилам не увенчались успехом. Ближний Восток отказался поддерживать антироссийскую политику Вашингтона, добавила она.

В Совете Федерации отметили, что действия Штатов по увеличению экспорта нефти для снижения мировых цен сыграли на пользу России.

Ранее 16 июля наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд допустил, что Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу максимум до 13 миллионов баррелей в сутки. По его словам, королевство может нарастить добычу нефти с нынешних 10 миллионов баррелей в сутки, однако на этом возможности по увеличению производства углеводородов будут исчерпаны.