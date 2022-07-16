Вучич ответил на угрозы обещавшего «перевоспитать сербов» украинского депутата

Вучич в ответ на угрозу украинского депутата Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего

Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозу украинского депутата Алексея Гончаренко, обещавшего «перевоспитать сербов», пожелал Украине всего наилучшего. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — заявил сербский лидер.

Ранее депутат Верховной Рады Гончаренко пообещал перевоспитать сербов после слов Вучича о предложении российского лидера Владимира Путина мировым лидерам. «Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — заключил он.

До этого Вучич заявил, что Западу следует пойти на условия, которые предложит Путин. «Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — сказал он. При этом он не уточнил, что именно предложит глава России. Он также отметил, что у всего западного мира конфликт с русскими «через украинцев».