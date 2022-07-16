Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вучич ответил на угрозы обещавшего «перевоспитать сербов» украинского депутата

Вучич в ответ на угрозу украинского депутата Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозу украинского депутата Алексея Гончаренко, обещавшего «перевоспитать сербов», пожелал Украине всего наилучшего. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — заявил сербский лидер.

Ранее депутат Верховной Рады Гончаренко пообещал перевоспитать сербов после слов Вучича о предложении российского лидера Владимира Путина мировым лидерам. «Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — заключил он.

До этого Вучич заявил, что Западу следует пойти на условия, которые предложит Путин. «Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — сказал он. При этом он не уточнил, что именно предложит глава России. Он также отметил, что у всего западного мира конфликт с русскими «через украинцев».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Шойгу поручил нарастить действия военных по всем направлениям на Украине
Стало известно о зависимости Байдена от таблеток для усиления функций мозга
Сербия определилась с позицией нового правительства по России
Арт-директор Бориса Моисеева оценил его самочувствие
Стало известно о страхе клуба НХЛ обратиться к призванному в армию Федотову
Украинские войска обстреляли химзавод в Горловке
В Совфеде призвали жестко ответить на обстрелы российских территорий
В Британии рассказали о консенсусе среди кандидатов на пост премьер-министра
Рогозин описал сборку межпланетной станции
В Госдуме заявили о важности полной перестройки экономики России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.