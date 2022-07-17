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Названы страны-лидеры по заморозке российских активов в Европе

ФРГ, Франция и Австрия оказались странами, заморозившими больше всего российских активов

Фото: Shutterstock

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс озвучил страны-лидеры по объему замороженных российских активов в Европейском союзе (ЕС) — среди них оказались ФРГ, Франция, Австрия, Ирландия, Бельгия и Люксембург. Заявление Рейндерса цитирует РИА Новости.

По заявлениям еврокомиссара, из 13,8 миллиарда евро размещенных в странах Евросоюза российских активов на сразу 12,6 миллиарда приходятся на шесть стран.

Рейндерс выступил с критикой государств-членов ЕС, которые, по его мнению, замораживают российские активы в недостаточном объеме.

Ранее сообщалось, что ЕС работает над тем, чтобы обеспечить соблюдение всех шести пакетов санкций против России, поскольку блок «стремится усилить экономическое давление на Кремль» в связи со спецоперацией на Украине.

Масштабные антироссийские санкции были введены Евросоюзом, США, Великобританией, Японией и другими странами в конце февраля после начала Россией спецоперации на Украине. Они затронули финансовый и банковский сектора, энергетику, транспорт и другие отрасли экономики.

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Валерий Розенберг
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