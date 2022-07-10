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Евросоюз задумал усилить контроль за санкциями против России

WSJ: страны Евросоюза работают над усилением контроля за выполнением санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) работает над тем, чтобы обеспечить соблюдение всех шести пакетов санкций против России, поскольку блок «стремится усилить экономическое давление на Кремль» в связи со спецоперацией на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, европейские чиновники, которые занимаются политикой санкций, считают, что экономические меры достигают цели. Однако правительства стран, ЕС по данным издания, задумались о новых мерах, которые могут закрыть лазейки, ужесточить правоприменение санкций и улучшить обмен данными между странами ЕС, усилив контроль за выполнением антироссийских санкций.

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Проблема заключается в разделении полномочий между Брюсселем, устанавливающим политику санкций, и национальными министерствами и надзорными органами, которые должны интерпретировать ограничительные меры и применять их. В Евросоюзе нет единого подразделения, которое может штрафовать за нарушение санкций, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Кроме того, у европейских властей ограничены полномочия по расследованию нарушений, отмечает издание.

Отмечается, что на данный момент самой проблемной областью применения европейских санкций является работа по выявлению и заморозке активов, принадлежащих «российским олигархам, связанным с президентом России Владимиром Путиным». По данным властей ЕС, в странах-членах Евросоюза заморожены активы попавших под санкции россиян на сумму более 14 миллиардов долларов, при этом в Брюсселе признают, что могли «упустить гораздо больше».

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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