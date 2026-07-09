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13:25, 9 июля 2026Забота о себе

Россиян предостерегли от одного действия перед сдачей анализов

Терапевт Полякова заявила, что никотин может повлиять на результаты анализов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SaiArLawKa2 / Shutterstock / Fotodom

Никотин из любых источников мгновенно меняет обмен веществ, гормональный фон и состояние сосудов. По словам терапевта медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасии Поляковой, это способно временно исказить лабораторные показатели: после курения повышается уровень глюкозы, лейкоцитов, гормонов кортизола и адреналина, а также карбоксигемоглобина (маркера отравления угарным газом), при этом снижается насыщение крови кислородом. Об этом она рассказала RT.

Врач подчеркнула, что подобные отклонения могут быть незначительными, но иногда искажают диагностическую картину, заставляя медиков принимать изменения в анализах за симптомы реальных заболеваний. Поскольку требования зависят от типа исследования, время воздержания необходимо заранее уточнять у врача или сотрудников лаборатории.

Полякова добавила, что перед большинством анализов достаточно не курить один-два часа, однако для оценки чувствительных к никотину показателей интервал увеличивается до 8-12 часов. При этом терапевт отметила, что данных о влиянии безникотиновых вейпов пока мало, хотя имеющиеся сведения указывают на их способность изменять параметры состава крови.

Ранее невролог Галина Чудинская рассказала россиянам о повседневных привычках, которые повышают вероятность развития деменции.

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