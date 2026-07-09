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Забота о себе
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13:28, 9 июля 2026Забота о себе

Раскрыто безопасное для психики время просмотра социальных сетей в день

Врач де Мон: Из-за просмотра социальных сетей более часа в день повышается тревожность
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Психиатр Мигель Анхель Альварес де Мон предупредил, что социальные сети негативно сказываются на ментальном здоровье. В разговоре с изданием Infosalus врач раскрыл безопасное для психики время их просмотра в день.

Де Мон призвал не проводить в социальных сетях более одного часа в день. В противном случае пострадает эмоциональное благополучие человека, в том числе у него разовьется повышенная тревожность, подчеркнул доктор.

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«Круглосуточный доступ к интернету затрудняет расстановку приоритетов между важными задачами и второстепенными. Он отвлекает нас и создает ложное чувство срочности, из-за чего мы живем в условиях повышенной тревожности. Из-за множества отвлекающих факторов и уведомлений все кажется срочным, а нам нужно больше контролировать то, что мы делаем, и то, что получаем, а не наоборот», — пояснил специалист.

Он добавил, что особенно важно отказаться от социальных сетей перед сном и во время еды. Де Мон также добавил, что в большинстве случаев люди долго сидят в интернете не ради удовольствия, а чтобы убежать от повседневной жизни.

Ранее психиатр Валентина Ястребова рассказала, как избавиться от панической атаки. Для этого она посоветовала сжать в ладони кубик льда или умыться ледяной водой.

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