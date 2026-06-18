Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:46, 18 июня 2026Забота о себе

Россиянам подсказали три способа избавиться от панической атаки

Психиатр Ястребова: Панические атаки — это не эмоции, а настоящее заболевание
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Romberi / Shutterstock / Fotodom

Повторяющиеся панические атаки — это повод идти к психиатру, так как это не «слабость нервов», а настоящий сбой в мозге. Так заявила Life.ru врач-психиатр клиники «Эмпатия» Валентина Ястребова.

«Панические атаки — это не просто эмоции, это настоящее заболевание. Важно понимать: если атаки повторяются часто, это повод обратиться к психиатру для формирования терапии», — заявила врач.

Специалист перечислила три техники, которые помогут сразу.

Первым инструментом она назвала заземление «5-4-3-2-1». Согласно этому методу, нужно назвать вслух пять предметов вокруг, четыре окружающих звука, три тактильных ощущения, два запаха и один вкус. Это возвращает мозг из воображаемой катастрофы в реальность, утверждает Ястребова.

Второй способ — это дыхание «Квадрат»: вдох на четыре секунды, задержка дыхания, выдох и снова задержка — все по четыре секунды. Выдох обязательно тянуть медленнее вдоха, добавила врач.

Материалы по теме:
Россиянам назвали первые симптомы опухоли головного мозга
Россиянам назвали первые симптомы опухоли головного мозга
8 июня 2026
Невролог назвала признаки опасного для жизни головокружения
Невролог назвала признаки опасного для жизни головокружения
10 июня 2026

Третьим способом Ястребова назвала холод. Можно сжать в ладони кубик льда или умыться ледяной водой, пояснила она.

Чтобы паническая атака не возвращалась, россиянам эксперт посоветовала больше отдыхать, снижать стресс и не истощать организм, а если отдых не помогает — обращаться к врачу за медикаментозной поддержкой.

День паники — это полушуточный международный праздник, который отмечают ежегодно 18 июня. Его идея в ироничном разрешении поддаться тревоге, накопившейся за год, чтобы выплеснуть негатив и встретить оставшуюся часть года спокойнее.

Ранее невролог, цефалголог Ксения Шевцова назвала способ борьбы с мигренью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы типы пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

    В России описали особенность атак дронов ВСУ на Москву

    Гоблин обратился к несовершеннолетним россиянам со словами «вы в дебилов превращаетесь»

    «Ростех» представил способный уклоняться от перехватчиков БПЛА

    Бывший футбольный арбитр двумя словами оценил судейство на ЧМ-2026

    Бузова выступила в Кремле в инвалидной коляске

    Москва пережила самую крупную за два года атаку украинских дронов

    Россия заложила новую атомную подводную лодку «Мурманск»

    Россиянам объяснили бесполезность мужских шампуней

    Россиянам подсказали три способа избавиться от панической атаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok