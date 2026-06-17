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Забота о себе
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17:32, 17 июня 2026Забота о себе

Назван способ борьбы с мигренью

Невролог Шевцова: Кола может помочь при приступе мигрени
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Стакан колы и чашка кофе могут помочь при приступе мигрени, считает врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова. Неожиданный способ борьбы с приступами она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач подчеркнула, что метод особенно эффективен для людей с зависимостью от кофеина. Она пояснила, что отказ от вещества может спровоцировать приступ, а его поступление способно уменьшить интенсивность симптомов.

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Похожее действие, по словам невролога, оказывает кола. В ней, так же как и в кофе, много кофеина, но помимо этого она насыщена сахаром. «Приступы мигрени часто возникают из-за голода, поэтому сахар в кока-коле может помочь, так как организм получает достаточное количество глюкозы», — пояснила она.

Шевцова добавила, что еда и напитки являются вспомогательными средствами. Главным принципом борьбы с мигренью остается купирование приступа в первые 15–30 минут после начала боли.

Ранее невролог Кристина Назарова рассказала о разных причинах головокружения. По ее словам, если симптом сопровождается чувством голода, то причина может быть в низком уровне глюкозы, сильное сердцебиение указывает на возможные проблемы с сердцем, а чувство страха и одышка появляются при панической атаке.

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