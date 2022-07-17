Российский сенатор ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Сенатор Клишас: угрозы Киева атаковать Крым показывают необходимость денацификации Украины

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале ответил на угрозы киевских властей атаковать Крым. Он подчеркнул, что это в очередной раз показывает необходимость добиваться денацификации и демилитаризации на Украине.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал российский сенатор.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что как только у Вооруженных сил Украины появится первая техническая возможность атаковать Крымский мост, они сразу же ей воспользуются. По его словам, мост «проходит по территориальным водам Украины».