Экономист предсказал год начала всемирного голода

Экономист Хаджимурад Белхароев: мировой голод может наступить в 2023 году

Мировой голод может наступить уже в 2023 году, предупредил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев. Его прогноз приводит издание «Прайм».

По словам экономиста, урожай зерновых в России ожидается рекордный. В то же время прогнозы ухудшения урожайности зерновых в Индии и США из-за засухи подстегивают повышение стоимости цены продовольствия в мире, особенно хлеба — по мнению Белхароева, такие прогнозы публикуют с целью создания ажиотажного спроса на продовольствие и получения прибыли. «Нельзя забывать о том, что в Индии, США и КНР — более 40 процентов пахотных угодий мелиорированы (то есть к ним подведена вода), они физически не могут уйти в большой минус, так как жизненно важную продукцию выращивают на этих обводненных землях», — объяснил эксперт, добавив, что запасов удобрений странам мира также пока должно хватить.

2023 может стать годом начала всемирного голода, предсказал Белхароев, если Россия в обычном рабочем порядке не сможет экспортировать хлеб и удобрения. Он указал на то, что никто не сможет заменить Россию, поставляющую более 20 процентов зерна и более 13 процентов удобрений. «Дополнительных земельных ресурсов в мире нет, а единственная страна, которая обладает в достаточном объеме пахотными и иными угодьями — это Россия», — разъяснил Белхароев.

Эксперт уверен, что платить более 400 долларов за тонну зерна и более 800 долларов за тонну удобрений развивающиеся страны не смогут, что приведет к продовольственному кризису и голоду, особенно в бедных странах.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года из-за инфляции, пандемии и ситуации на Украине число людей, включенных в список Tafel, увеличилось примерно вдвое. Так, по словам председателя клуба малоимущих Йохена Брюля, более двух миллионов человек получают бесплатное питание — это больше, чем когда-либо прежде.

