Стало известно о росте количества немцев за чертой бедности в Германии

Das Erste сообщил о росте количества немцев за чертой бедности в Германии

Количество немцев, находящихся за чертой бедности, увеличилось в Германии, передает телеканал Das Erste.

Как уточнил председатель Tafel Deutschland (клуб помощи малоимущим — прим. «Ленты.ру») Йохен Брюль, с начала 2022 года из-за инфляции, пандемии и ситуации на Украине число людей, включенных в список Tafel, увеличилось примерно вдвое. По его словам, более двух миллионов человек получают бесплатное питание — это больше, чем когда-либо прежде.

«Продовольственные банки работают на пределе и говорят, что к ним приходят люди, которые недавно впервые стали нуждаться», — уточнил Брюль. Глава организации добавил, что некоторых приходилось вносить в списки ожидания, так как не хватало продовольствия и волонтеров.

По информации издания, за чертой бедности находятся 13,8 миллиона немцев, количество бездомных оценивается примерно в 233 тысяч человек.

Ранее издание Spiegel писало, что наименее обеспеченные жители ФРГ рискуют оказаться в тяжелом положении из-за резкого роста цен на продовольствие и энергоносители на фоне ситуации на Украине. О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля.