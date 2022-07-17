Медведев высказался о неизбежности успеха спецоперации на Украине
Зампред Совбеза Медведев заявил, что Запад осознает неизбежность успеха СВО на Украине
Цели специальной военной операции (СВО) России на Украине будут достигнуты. Запад, который поддерживает киевский режим оружием и деньгами, также осознает неизбежность успеха спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
«Цели спецоперации будут достигнуты. Это осознают и те, кто дает киевскому режиму деньги и оружие, поскольку это не в интересах Европы», — высказался зампред Совбеза.