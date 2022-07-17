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Медведев высказался о неизбежности успеха спецоперации на Украине

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Запад осознает неизбежность успеха СВО на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Цели специальной военной операции (СВО) России на Украине будут достигнуты. Запад, который поддерживает киевский режим оружием и деньгами, также осознает неизбежность успеха спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Цели спецоперации будут достигнуты. Это осознают и те, кто дает киевскому режиму деньги и оружие, поскольку это не в интересах Европы», — высказался зампред Совбеза.

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Марина Совина
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